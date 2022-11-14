Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области

    14 Ноября 2022, 22:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назначен Малик Абдыкадиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Малик Абдыкадиров имеет высшее образование - бакалавр университета «Кайнар» и Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Магистр права Абердинского университета (Шотландия).

    Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района и до 2009 года занимал различные должности в прокуратуре Мангистауской области.

    С 2011 по 2014 годы работал в главной транспортной прокуратуре и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

    В 2014-2015 годах - административный менеджер в нефтяной компании «Лукойл-Оверсиз» в г. Басра (Ирак).

    С 2017 по 2020 годы работал заместителем руководителя, затем руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

    С июля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Актау.


    Фото: gov.kz
    Назначения Мангистауская область Регионы Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО
    Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана
    Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК
    Назначен заместитель начальника полиции Алматы
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров