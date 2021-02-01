Назначен руководитель управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана назначен Камбаров Кайрат Тельманович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Трудовую деятельность Кайрат Камбаров начал в 2010 году в управлении внутренней политики города Астаны в должности главного специалиста.

В разные годы работал главным специалистом организационно-инспекторского отдела аппарата акима города, руководителем отдела по работе со школьной и студенческой молодежью городского управления по вопросам молодежной политики, заместителем руководителя управления внутренней политики столицы.

В последние годы трудился руководителем отдела организационно-контрольной работы Государственного учреждения «Аппарат акима города Астаны», руководителем аппарата акима района «Есиль» города Нур-Султана.

Стаж работы на государственной службе составляет 11 лет.

Кайрат Камбаров опытный специалист, прошедший путь от специалиста отдела городского акимата до руководителя аппарата акима района в соответствии с принципом меритократии.



