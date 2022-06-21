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    Назначен руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области

    21 Июня 2022, 11:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе аппаратного совещания представил коллективу нового руководителя управления молодежной политики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    Новым руководителем управления назначен Батырхан Куанышбеков.

    Б.Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».

    Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима г. Актау. С 2014-го по 2022-ой работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Назначения Мангистауская область Молодежь
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