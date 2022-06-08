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    Назначен руководитель управления по делам религий акимата Жамбылской области

    8 Июня 2022, 19:02

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жамбылской области Мынбаев Сакен Сарсенбаевич назначен руководителем управления по делам религий акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    37-летний Сакен Мынбаев является уроженцем города Тараза Жамбылской области.

    Получил высшее юридическое образование. В 2007 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал специалистом совета профсоюзов города Астаны (Нур-Султан).

    В разные годы Сакен Мынбаев работал главным специалистом отдела по делам религий департамента юстиции города Астаны, экспертом управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан, начальником отдела по делам религий департамента юстиции города Астаны. Занимал офицерские и руководящие должности в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

    С февраля 2021 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя коммунального государственного учреждения «Центр исследования проблем религии» акимата Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Религия Назначения Регионы
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