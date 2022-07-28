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    Назначен руководитель управления инспекции труда Жамбылской области

    28 Июля 2022, 19:51

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Жарылкасын Айтаков назначен руководителем управления инспекции труда Жамбылской области - главным государственным инспектором труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    60-летний Жарылкасын Айтаков получил четыре высших образования. В 1985 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «механизация гидромелиоративных работ», в 2004 году – Таразский государственный университет им. М.-Х. Дулати по специальности «юрист», в 2007 году – университет «Аулие-Ата» по специальности «педагогика и психология», в 2011 году – Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «экономика и бизнес».

    Трудовую деятельность начал в 1985 году участковым механиком Кондровской передвижной механизированной колонны Калужской области Российской Федерации.

    В разные годы работал преподавателем, заместителем директора Бурненского СПТУ-15, первым секретарем Джувалинского райкома ЛКСМ.

    Заведовал отделом организационной работы, руководил аппаратом акима Жуалынского района.

    Работал заместителем акима Жуалынского района, заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Жамбылской области, секретарем Жуалынского районного маслихата, председателем Ревизионной комиссии по Жамбылской области.

    Занимал должности акима Рыскуловского и Шуского районов.

    С июля 2021 года до сегодняшнего дня занимал должность заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

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