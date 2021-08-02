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Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем областного управления государственного архитектурно – строительного контроля назначен Ерлан Кабдинов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Нового руководителя коллективу представил заместитель акима области Кайрат Бекенов. Ерлан Кабдинов родился в 1982 году в Западно -Казахстанской области. Образование высшее: окончил Западно –Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «экономист», Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга по специальности «расчет и проектирование зданий и строек».
Трудовой путь начал в 2000 году в международной компании General Electric менеджером.
В 2003-2006 годах работал заместителем генерального директора ТОО «Аль-Тагир» в городе Нур-Султан.
В 2006-2009 годах был генеральным директором ТОО «БК-Стройпроект» в городах Атырау и Актау.
В 2009-2011 годах работал на различных должностях в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.
В 2011-2013 годах - главный специалист управления предпринимательства и промышленности города Нур-Султан, затем, перейдя в центральные госорганы, работал экспертом департамента Агентства РК по делам строительства и коммунально–жилищного хозяйства.
В 2013-2014 годах работал главным экспертом Комитета по делам строительства и коммунально–жилищного хозяйства Министерства регионального развития РК.
В 2014-2016 годах - главным экспертом управления лицензирования и аттестации Комитета по делам строительства, коммунально–жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК.
В 2016-2018 годах - главный эксперт управления мониторинга и контроля лицензирования и аттестации Комитета по делам строительства, коммунально–жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК.
В 2018-2019 годах трудился на должностях исполняющего обязанности руководителя Атырауского городского отдела образования, заместителя руководителя этого отдела.
До назначения на настоящую должность Ерлан Кабдинов работал руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства города Атырау.
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