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    Назначен руководитель управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области

    4 Июля 2023, 11:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области на должность руководителя управления физической культуры и спорта назначен Дастанбек Кайыржанулы Коспанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Атырауской области.

    Дастанбек Коспанов окончил АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности «экономист-финансист», а также Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности «физическая культура и спорт».

    В разные годы Коспанов Д. работал в АО «Казпочта», Департаменте архитектуры и градостроительства, управлении туризма, физической культуры и спорта Атырауской области.

    В 2017-2019 гг. был заместителем по учебной работе КГП «ДЮСШ №4 г. Атырау» городского отдела физической культуры и спорта.

    С 2019 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр подготовки олимпийского резерва» областного управления физической культуры и спорта.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Туризм Спорт Назначения
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