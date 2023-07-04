Назначен руководитель управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области на должность руководителя управления физической культуры и спорта назначен Дастанбек Кайыржанулы Коспанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Атырауской области.

Дастанбек Коспанов окончил АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности «экономист-финансист», а также Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет по специальности «физическая культура и спорт».

В разные годы Коспанов Д. работал в АО «Казпочта», Департаменте архитектуры и градостроительства, управлении туризма, физической культуры и спорта Атырауской области.

В 2017-2019 гг. был заместителем по учебной работе КГП «ДЮСШ №4 г. Атырау» городского отдела физической культуры и спорта.

С 2019 года до нынешнего назначения занимал должность директора КГП «Центр подготовки олимпийского резерва» областного управления физической культуры и спорта.