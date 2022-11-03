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    Назначен руководитель управления физической культуры и спорта Жамбылской области

    3 Ноября 2022, 16:05

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Ташметов Арман Бакытжанович назначен руководителем управления физической культуры и спорта акимата области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    42-летний Арман Ташметов имеет три высших образования - Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати по специальности «юриспруденция», Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясави по специальности «экономика», Жамбылский гуманитарно- технический университет по специальности «физическая культура и спорт».

    Трудовую деятельность начал в 2002 году менеджером ТОО «Ойл групп НС», в 2003 - 2008 годах работал в частном секторе.

    В разные годы работал директором ГККП управления туризма, физической культуры и спорта города Астаны, таких как «Клуб национальных видов спорта и массово- оздоровительной физической культуры», «Специализированная детско- юношеская спортивная школа олимпийского резерва», «Городская дирекция по проведению VII зимних Азиатских игр и Эстафеты олимпийского огня», «Спортивный клуб «Жигер».

    Работал координатором деятельности по созданию и укреплению материально-технических баз, спортивным директором службы по работе со спортивными организациями ОЮЛ в форме ассоциации «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта», директором департамента по работе со спортивными организациями ОО «Национальный олимпийский комитет РК», исполнительным директором частного учреждения «Президентский стрелковый клуб».

    С 2020 года по июль 2022 года занимал должность заместителя директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

    С июля 2022 года – вице-президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская Федерация Текбола».


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Назначения
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