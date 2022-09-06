Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области назначен экс-аким Темиртау Кайрат Бегимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрат Бегимов имеет почти 30-летний стаж на государственной службе. Трудовую деятельность начал руководителем отдела по приватизации и жилью объединения «Карагандауголь».

Занимал различные должности в аппаратах акимов районов Караганды. Был заместителем акима Октябрьского района Караганды, начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды.

В Караганде работал заместителем акима района имени Казыбек би, акимом Октябрьского района, заместителем акима города. После занимал руководящие должности в областных управлениях строительства, энергетики и ЖКХ. Был акимом Жезказгана. С августа 2020 года до настоящего назначения – акимом Темиртау.

Фото: gov.kz