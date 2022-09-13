Назначен руководитель управления экологии в Улытауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК на должность руководителя департамента экологии в Улытауской области назначен Тлеубеков Дастан Тоганбекович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерста.

Тлеубеков Дастан Тоганбекович, 1977 года рождения, уроженец города Караганды. Женат, 2-ое детей.

Окончил Карагандинский государственный технический университет в 1999 году по специальности «Промышленная экология».

В системе экологии с 1999 года.

Трудовую деятельность начинал экологом на предприятии «Нова Цинк» в 1999 году.

В государственную систему в сфере охраны окружающей среды пришел в 2003 году. И прошел путь от главного специалиста до начальника отдела департамента государственного контроля.

В разные годы работал в проектной фирме по разработке экологической документации, начиная от рядового специалиста и достигая руководящих должностей. В период с 2016 по 2018 годы возглавлял управление экологической экспертизы и разрешений.

Предыдущее место работы - руководитель управления экологической экспертизы и разрешений Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.