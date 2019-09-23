Назначен руководитель управления цифровизации Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Алматы Баян Конирбаев назначен руководителем управления цифровизации Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Баян Конирбаев родился 27 августа 1986 года. В 2008 году окончил Алматинский Университет энергетики и связи. Является выпускником Университета Цинхуа (Китай), Швейцарской бизнес академии (Швейцария), Массачусетского технологического института (США).

Трудовую деятельность начал в 2009 году представителем в Китае медицинской компании «Сункар». В разные годы работал в компаниях КНР, США.

С июня до октября 2018 года работал главным менеджером Департамента продаж АО «НАК «Казатомпром». С октября 2018 года до настоящего назначения занимал пост директора департамента трансформации бизнеса АО «НАК «Казатомпром».

Напомним, управление цифровизации было создано по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева. Задачи нового управления — внедрение новых проектов умного города, завершение автоматизации государственных услуг, создание условий для роста доли ИТ-сектора в Алматы.