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    Назначен руководитель управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области

    31 Октября 2022, 12:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Нового руководителя управления по вопросам молодежной политики назначили в Карагандинской области. Им стал Рауан Таран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вся трудовая деятельность Рауана Тарана связана со сферой молодежной политики.

    В 2013 году Рауан Таран был принят на работу инспектором отдела координации и поддержки инициатив молодежи в Центре молодежных инициатив Карагандинской области.

    Затем был заведующим отделом информационного обеспечения и социальных технологий в Молодежном ресурсном центре Карагандинской области.

    В 2016 году перешел в управление по вопросам молодежной политики. Трудился в качестве главного специалиста отдела по работе с детскими и молодежными неправительственными организациями, а затем стал его руководителем.

    С 2021 года и до настоящего назначения возглавлял отдел молодежных проектов и программ управления по вопросам молодёжной политики.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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