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    • Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области

    3 Августа 2022 15:31

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жетысуской области, председателя совета по этике назначен Кобылан Манап. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Манап Кобылан Токбергенулы родился в 1975 году в Коксуском районе Алматинской области. Окончил Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальностям «Труд и техническое творчество» и «Юриспруденция», Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева и Казахский национальный аграрный университет.

    Общий стаж работы на государственной службе более 14 лет.

    Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области. Работал на должностях руководителя отдела, заместителя руководителя и руководителя указанного управления.

    С 2011 по 2020 годы занимал должности акима Ескельдинского района Алматинской области, заместителя руководителя управления предпринимательства, заместителя руководителя Аппарата акима, а также управления архитектуры и градостроительства Алматинской области.

    До назначения на должность работал заместителем руководителя, заведующим секретариата Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.


    Фото: facebook.com/qyzmet.kz
    #Назначения #Жетысуская область
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