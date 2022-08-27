Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, председателя совета по этике назначен Талант Медет, передает МИА «Казинформ».
Талант Бакбергенович Медет родился в 1980 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Всемирная история» и Юридическую академию «Фемида» по специальности «Юриспруденция».
Общий стаж на государственной службе составляет более 18 лет.
Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом Управления внутренней политики Карагандинской области.
С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.
До назначения на должность работал руководителем управления ситуационного мониторинга и информационной безопасности департамента контроля в сфере государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.