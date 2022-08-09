Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Согласно порядку ротации государственных служащих, на должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Абайской области, председателя совета по этике назначен Адильбек Мукашев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Мукашев Адильбек Каирбекович родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую академию МВД РК имени Б. Бейсенова по специальности «правоведение» и Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «финансы». Кандидат юридических наук.

Общий стаж на государственной службе составляет более 22 лет.

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом департамента административно-правовой работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Имеет опыт работы в судебной системе и Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Занимал должности заместителя руководителя – председателя Дисциплинарного совета департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области, директора департамента государственных услуг, председателя Совета по этике территориального департамента по Павлодарской области.

До назначения на должность Мукашев А.К. работал руководителем, председателем Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области.

Основной целью ротации государственных служащих является обеспечение более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении государственной службы.



