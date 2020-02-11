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    Назначен руководитель департамента юстиции Карагандинской области

    11 Февраля 2020, 13:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и министра юстиции Республики Казахстан руководителем департамента юстиции Карагандинской области назначен Тимур Ермагамбетов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, нового главу коллективу департамента представил о тветственный секретарь Министерства юстиции РК Азамат Амиргалиев.

    Ермагамбетов Тимур Куатовичродился в 1982 г. в Карагандинской области. В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «юриспруденция».

    В 2017 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное местное управление».

    Трудовую деятельность начал с 2005 года в органах внутренних дел.

    С 2011 года по 2014 год занимал различные должности в департаменте юстиции Карагандинской области МЮ РК (консультант-регистратор, ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела).

    2014 - 2015 годы - руководитель управления стратегического планирования и организации работы МЮ РК.

    2015 - 2018 годы - заместитель руководителя департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.

    2018 - 2019 годы занимал должность директора Института судебных экпертиз Карагандинской области ЦСЭ МЮ РК.

    С декабря 2019 года работал в департаменте подзаконных актов МЮ РК.

    Фото: karaganda-region.gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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