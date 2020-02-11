Назначен руководитель департамента юстиции Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и министра юстиции Республики Казахстан руководителем департамента юстиции Карагандинской области назначен Ермагамбетов Тимур Куатович. Ответственный секретарь Министерства юстиции РК Азамат Амиргалиев представил коллективу департамента нового главу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ермагамбетов Тимур родился в 1982 г. в Карагандинской области. В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «юриспруденция».

В 2017 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «государственное местное управление».

Трудовую деятельность начал с 2005 года в органах внутренних дел.

С 2011 года по 2014 год занимал различные должности в департаменте юстиции Карагандинской области МЮ РК (консультант-регистратор, ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела).

2014 - 2015 годы - руководитель управления стратегического планирования и организации работы МЮ РК.

2015 - 2018 годы - заместитель руководителя департамента юстиции Карагандинской области МЮ РК.

2018 - 2019 годы занимал должность директора Института судебных экпертиз Карагандинской области ЦСЭ МЮ РК.

С декабря 2019 года работал в департаменте подзаконных актов МЮ РК.





Фото: karaganda-region.gov.kz