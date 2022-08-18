Назначен руководитель департамента экономических расследований по Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Талгат Тургаутович Танатаров родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.

Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президента РФ.

Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и Заместителем главного военного прокурора Республики Казахстан. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований.





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