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    Назначен руководитель департамента экономических расследований по Жетысуской области

    18 Августа 2022 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Талгат Тургаутович Танатаров родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.

    Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президента РФ.

    Полковник службы экономических расследований.

    Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и Заместителем главного военного прокурора Республики Казахстан. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований.


    Фото: t.me/afm_rk
    #Назначения #Жетысуская область
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