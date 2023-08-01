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    Назначен руководитель департамента бюро Национальной статистики по Кызылординской области

    1 Августа 2023, 17:33

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя Национального бюро статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам на должность руководителя департамента Национального бюро статистики по Кызылординской области назначен Абсултанов Кайрат Байгабылович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Кайрат Байгабылович-квалифицированный кадр, хорошо знакомый с социально-экономической ситуацией региона, который вырос на государственной службе. До этого он успешно трудился в органах статистики и других важных отраслях. В реализации государственных задач большое значение имеют открытость, достоверность и качество данных.

    Наряду с формированием статистических данных в регионе необходимо реализовать новые проекты, направленные на цифровизацию. Кайрат Байгабылович на новой должности будет обеспечивать накопление, регистрацию и своевременное обновление важных информационно-статистических баз данных о социально-экономическом положении региона, а также осуществлять проведение национальных переписей, распространение официальной статистической информации», - сказал глава региона.

    Кайрат Байгабылович родился в 1977 году в Казалинском районе. Окончил университет «Болашак» по специальностям «Финансы» и «Строительство».

    Трудовую деятельность начал в 1994 году специалистом товарищества с ограниченной ответственностью «Бозколь». С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом Казалинского районного управления статистики, руководителем Жалагашского районного управления статистики, заместителем начальника Управления статистики Кызылординской области. В 2007-2010 годы занимал должности различного уровня в банке второго уровня и частном секторе. В 2010-2017 годах координировал работу жилого сектора города Кызылорда в качестве главного специалиста, заведующего сектором, руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

    С 2017 по 2021 годы работал заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, директором Управления делами акимата Кызылординской области.

    С 2021 года до сегодняшнего дня занимал должность заместителя акима Аральского района.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Кызылординская область Назначения
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