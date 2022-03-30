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    Назначен руководитель департамента Антикоррупционной службы по ЗКО

    30 Марта 2022, 13:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Назначен новый руководитель департамента Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции (далее - Агентства) назначен новый руководитель департамента Агентства по Западно-Казахстанской области.

    Нурлан Кыдырбаев в 1992 году окончил Московский институт инженеров железных дорог и транспорта, в 2001 году - Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясауи.

    С 1993 по 2018 годы служил на различных должностях в органах национальной безопасности.

    С 2019 по 2020 годы был руководителем департамента агентства по г. Нур-Султану.

    До настоящего времени являлся заместителем руководителя службы агентства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Назначения Другие государственные органы
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