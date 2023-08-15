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    Назначен руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области

    15 Августа 2023, 17:53

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Дархан Куракбаев представил нового руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области. На эту должность назначен Толеубаев Мурат Ахтанович, передает МИА «Казинформ».

    Толеубаев Мурат Ахтанович родился в 1974 году в Алматы.

    Образование – высшее. В 1996 году окончил университет «Туран», в 2003 году - Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

    По образованию: юрист, экономист-менеджер в социальной сфере.

    Трудовую деятельность начал в 1996 году и. о. помощника военного прокурора Алматинского гарнизона.

    В разные годы работал: помощником военного прокурора Алматинского гарнизона (12.1996-04.1998); военным прокурором 3-го отдела Главной военной прокуратуры (04.1998-05.2000); старшим помощником главного военного прокурора по взаимодействию с центральными аппаратами государственных органов (01.2002-05.2003); старшим помощником главного военного прокурора по взаимодействию с центральными аппаратами государственных органов представительства Главной военной прокуратуры города Астаны (05.2003-06.2004); транспортным авиационным прокурором Центральной региональной транспортной прокуратуры города Астаны (01.2005-06.2007); заместителем прокурора Атырауской области (02.2009-08.2012); начальником департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финансовая полиция) по Атырауской области (08.2012-11.2014); заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области (11.2014-11.2015); заместителем прокурора Костанайской области (11.2015-07.2017); руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области (07.2019-03.07.2021); руководителем превентивной службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (03.07.2021-14.04.2022).

    До нового назначения руководил департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Коррупция Назначения Другие государственные органы Регионы Казахстана
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