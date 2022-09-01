Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Назначен руководитель Атырауского областного историко-краеведческого музея

    1 Сентября 2022, 20:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Руководителем Атырауского областного историко-краеведческого музея назначен Мухамбеткали Кипиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свою трудовую деятельность Мухамбеткали Кипиев начал в 1994 году с должности организатора в областном центре организации услуг народного творчества и культурного досуга, где проработал до 2005 года. Работал фотографом-оператором областного историко-краеведческого музея, ведущим научным сотрудником, заведующим отделом этнографии и археологии, главным специалистом по охране историко-культурного наследия, заместителем директора учреждения.

    С 2005 по 2010 год занимал должности заместителя начальника областной государственной инспекции по охране, восстановлению и использованию историко-культурного наследия, начальника инспекции, директора областного историко-краеведческого музея.

    В 2010-2019 годы работал в Центральном государственном музее РК руководителем отделения учета, хранения и реставрации фондов, первым заместителем генерального директора Казахского научно-исследовательского института культуры. С июня 2019 года по настоящее время работал руководителем Государственной инспекции по охране, восстановлению и использованию историко-культурного наследия Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура История Казахстана Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства
    Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая