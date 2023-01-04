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    Назначен руководитель Аппарата Правительства Казахстана

    4 Января 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Галымжан Койшыбаев стал Заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Соответствующий Указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в городе Кызылорде.

    Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

    В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

    В 2004 году — Полномочный Представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

    В 2004-2006 годы — главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2006-2008 годы — Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

    В 2008-2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

    В 2012-2016 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.

    С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

    26 марта 2019 года Постановлением Правительства назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

    18 сентября 2019 года Указом Президента РК назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра РК.

    18 января 2021 г. Указом Президента РК переназначен на должность Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

    11 января 2022 Указом Президента РК вновь назначен Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.


    Фото: gov.kz
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