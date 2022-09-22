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    Назначен руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК

    22 Сентября 2022, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан стал Аскар Бегманов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    «Приказом министра торговли и интеграции РК Бегманов Аскар Абдугалиевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

    Аскар Бегманов родился в 1975 году в городе Алматы.

    Окончил Казахский государственный юридический университет, Институт международных профессий, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

    Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района города Алматы.

    В 1999-2000 гг. работал в управлении юстиции Алматинской области, город Талдыкорган;

    В 2001-2003 гг. — помощник прокурора, старший помощник прокурора Ауэзовского района города Алматы;

    В 2003-2007 гг. работал в частных организациях;

    В 2007-2008 гг. — старший юрисконсульт департамента правового обеспечения и мониторинга контрактов АО «Торговый дом КазМунайГаз»;

    В 2008-2009 гг. — начальник управления кадровой работы департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК;

    В 2009-2010 гг. — главный консультант отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК;

    В 2010-2012 гг. — аким Есильского района СКО;

    В 2012-2013 гг. — руководитель аппарата акима СКО;

    В 2013-2014 гг. — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК;

    В 2014 г. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК;

    В 2014-2015 гг. — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК;

    В 2015-2018 гг. — аким района Магжана Жумабаева СКО;

    В 2020-2021 гг. — заместитель акима города Талдыкоргана;

    С октября 2021 года по настоящее время являлся директором департамента в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

    Ранее занимавший этот пост Нупиров Жанибек Максутович освобожден от должности согласно поданному заявлению.


    Фото: t.me/KZgovernment
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