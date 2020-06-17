Назначен руководитель аппарата акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Канатбек Мадибек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженец Жамбылской области, 43-летний Канатбек Кайшыбекович Мадибек высшее образование получил в Казахском государственном аграрном университете по специальности «механизация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером предприятия «Водоканал» в городе Жанатас Сарысуского района. Затем с 1999 по 2005 годы работал советником, главным специалистом, заведующим отделом в аппарате акима Сарысуского района. В 2005 - 2006 – аким Жанаарыкского сельского округа Сарысуского района.

В 2006 - 2010 – главный инспектор, заведующий отделом в аппарате акима Жамбылской области.

С 2010 по 2012 годы – заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области.

В 2012 - 2015 – аким Сарысуского района.

В 2015 - 2016 – заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области.

В 2016 - 2019 – руководитель департамента экологии по Жамбылской области.

С марта 2019 года работал в должности акима Сарысуского района Жамбылской области.



