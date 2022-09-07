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    Назначен ректор Западно-Казахстанского медуниверситета имени М. Оспанова

    7 Сентября 2022, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Республиканской комиссии по определению кандидатов на должности председателей правления – ректоров некоммерческих акционерных обществ и приказом Министра здравоохранения РК Асет Калиев назначен председателем правления - ректором НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    Асет Калиев окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-хирург». По окончании вуза в 1997 году трудовую деятельность начал клиническим ординатором кафедры госпитальной хирургии Актюбинской государственной медицинской академии. Затем учился в аспирантуре Актюбинской государственной медицинской академии. Является доктором медицинских наук.

    В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим отделением больницы скорой медицинской помощи города Актобе, ассистентом кафедры хирургии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова.

    С 2008 по 2014 год - занимал должности главного специалиста (главного хирурга), руководителя отдела, заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

    С 2014 по 2020 год – руководитель управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

    С июля по сентябрь 2020 года - советник акима Жамбылской области по вопросам здравоохранения.

    С сентября 2020 и до настоящего назначения возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области.

    Обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», «Отличник здравоохранения».


    Фото: пресс-служба Минздрава РК





    Автор:

    Алла Серикбаева

    Актюбинская область Здравоохранение Назначения Общество
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