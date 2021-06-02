Назначен ректор Казахского национального женского педуниверситета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На должность председателя правления – ректора Казахского национального женского педагогического университета назначена Гульмира Амирхановна Канай. Нового руководителя коллективу представил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Президент уделяет большое внимание вопросам привлечения молодежи к управлению государством. Подтверждением тому являются формирование молодежного кадрового резерва, реформирование госслужбы и другие инициативы Главы государства. Мы продолжаем его политику, в том числе и по привлечению в систему образования новых лидеров. Новые лидеры – это молодое поколение патриотов, любящих свою страну. У большинства из них за плечами впечатляющий международный опыт, они широко известны в профессиональных кругах и состоялись как специалисты. Многие из назначенных руководителей являются выпускниками программы «Болашак» и отучились в лучших вузах мира. Другая часть управленцев пришла к нам из Назарбаев Университета, в стенах которого они учились или работали. Только за последние несколько месяцев должности глав высших учебных заведений заняли перспективные и опытные лидеры. Одна из них – Гульмира Амирхановна. Молодые лидеры намерены использовать свои знания и умения во благо нашей страны. Мы возлагаем на них большие надежды», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Гульмира Канай родилась 12 января 1986 года в городе Таразе Жамбылской области.

В 2007 году окончила с отличием бакалавриат Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Лингвист: учитель английского языка».

В 2009 году окончила с отличием магистратуру вышеназванного университета по специальности «Переводческое дело».

Г. Канай – выпускница международной программы «Болашак».

В 2011 году завершила с отличием обучение в магистратуре университета Ворвик (Великобритания) по специальности «Управление в сфере образования», в 2019 году окончила с отличием докторантуру Факультета образования Кембриджского Университета.

Научная степень – доктор философии (PhD).

Трудовую деятельность начала в 2007 году с должности преподавателя Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

2011-2012 гг. – консультант департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета.

2012-2014 гг. – менеджер департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета.

2014-2020 гг. – старший менеджер департамента по приему студентов Назарбаев Университета.

С января 2020 года по настоящее время – постдокторант Высшей школы образования Назарбаев Университета. Тема докторской диссертации «Развитие лидерства учителей в школах Казахстана».

В настоящий момент руководит проектом «Лидерство учителей Казахстана».

Является членом Казахстанской ассоциации исследований в области образования (KERA), Американской ассоциации исследований в области образования (AERA).