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    Назначен районный прокурор в Актобе

    4 Февраля 2020, 21:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом Генпрокурора прокурором района Астана города Актобе назначен 38-летний Иван Майнгарт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    И. Майнгарт окончил Казахский гуманитарно-юридический университет. Службу в органах прокуратуры начал в 2003 году в должности исполняющего обязанности прокурора отдела прокуратуры района имени Казыбек би города Караганды. В разные годы работал на различных должностях в прокуратурах Карагандинской и Алматинской областей.

    Имеет опыт работы на руководящих должностях, возглавлял управление по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Алматинской области.

    До назначения в Актобе, с апреля 2019 года был старшим помощником прокурора Алматинской области по обеспечению внутренних расследований.

    Стаж работы в органах прокуратуры - свыше 16 лет.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Генпрокуратура Назначения
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