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    Назначен прокурор Туркестанской области

    19 Февраля 2020, 21:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Главой государства и приказом Генерального прокурора РК на должность прокурора Туркестанской области назначен старший советник юстиции Марат Алиханов. Сегодня первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Берик Асылов представил активу области нового прокурора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акима области.

    Марат Тлеукабылович Алиханов родился в 1965 году в городе Есиль Целиноградской области. Окончил факультет правоведения Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова.

    Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1989 году с должности стажера-следователя прокуратуры города Актюбинска. Имеет большой опыт работы в прокуратуре, в том числе на руководящих должностях. Работал в Генеральной прокуратуре РК, Комитете по правовой статистике и специальным учета, а также в управлении правоохранительных органов Акмолинской области, занимал должность главного транспортного прокурора.

    До настоящего назначения работал первым заместителем прокурора Павлодарской области.

    Опыт работы в органах прокуратуры более 24 лет.

    За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка, Указом Главы государства награжден орденом «Айбын» ІІ степени и юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Казакстан Конституциясына 10 жыл».

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    Туркестанская область Генпрокуратура Назначения
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