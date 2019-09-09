Назначен прокурор Тараза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан советник юстиции Жамбыл Сырлыбайұлы Сматов назначен прокурором Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Ж.Сматов родился 26 июля 1985 года. В органах прокуратуры работает с 2008 года.

Ранее занимал должности помощника прокуроров Жамбылского района и города Тараз Жамбылской области, прокурора отдела Департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального Прокурора Аппарата Генерального Прокурора, прокурора Целиноградского района Акмолинской области.

С октября 2017 года проходил службу в должности прокурора района «Сарыарка» города Нұр-Сұлтан.