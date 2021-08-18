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    Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области

    18 Августа 2021, 22:36

    КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом генерального прокурора Республики Казахстан прокурором города Косшы Акмолинской области назначен Ерболат Жүсіп, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    Жүсіп Ерболат Еркінұлы родился в 1979 году. Окончил Казахскую юридическую академию по специальности «Правоведение».

    Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году.

    «Занимал должности начальника отдела западной региональной транспортной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Акмолинской области, главной транспортной прокуратуры, прокурора Уалихановского района СКО, начальника управления – руководителя аппарата прокуратуры Акмолинской области», - отметили в ведомстве.

    Классный чин – советник юстиции.

    Напомним, 27 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области, в соответствии с которым село Косшы Целиноградского района приобрело статус города областного значения.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Генпрокуратура Назначения Косшы
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