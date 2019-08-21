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    Назначен прокурор города Кокшетау

    21 Августа 2019, 17:28

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    «Приказом Генерального прокурора от 20 августа текущегогода прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов», - отметили введомстве.

    Дастан Турсынов родился в 1981 году в Алматинскойобласти. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби поспециальности «Правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году.

    В разное время занимал должности прокурора, старшего прокурорауправления, начальника отдела прокуратуры Алматинской области, был прокуроромАлакольского района этой области.

    «С сентября 2018 года работал в Генеральной прокуратуре.Классный чин - советник юстиции», - добавили в прокуратуре Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Генпрокуратура Назначения
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