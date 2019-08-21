Назначен прокурор города Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

«Приказом Генерального прокурора от 20 августа текущегогода прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов», - отметили введомстве.

Дастан Турсынов родился в 1981 году в Алматинскойобласти. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби поспециальности «Правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году.

В разное время занимал должности прокурора, старшего прокурорауправления, начальника отдела прокуратуры Алматинской области, был прокуроромАлакольского района этой области.

«С сентября 2018 года работал в Генеральной прокуратуре.Классный чин - советник юстиции», - добавили в прокуратуре Акмолинской области.