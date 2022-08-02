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    • Назначен прокурор Алматинской области

    2 Августа 2022 11:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора РК от 1 августа 2022 года прокурором Алматинской области назначен Берик Абызбаевич Адамов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Берик Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора города Павлодара. В разное время занимал различные должности в прокуратуре города Астаны, Карагандинской области и центральном аппарате.

    Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуза Павлодарской области, заместителем, первым заместителем прокурора города Алматы.

    Стаж в органах прокуратуры более 17 лет. Классный чин – старший советник юстиции.


    Фото: gov.kz
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