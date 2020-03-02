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Назначен прокурор Акмолинской области

2 Марта 2020 18:45
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Назначен прокурор Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области назначен прокурор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Приказом Генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев. Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев представил коллегам новоиспеченного руководителя ведомства и пожелал успехов на новом месте.

«Прошел все звенья, начиная с помощника прокурора района до начальника департамента Генеральной прокуратуры. Работал на самостоятельных должностях, был прокурором Жамбылского района, Кордайского, Панфиловского района Алматинской области. В течение шести лет работал заместителем прокурора Жамбыльской области. Курировал все отрасли прокурорского надзора – и следствие, и судебный надзор, по местам лишения свободы. Также в социльно-экономической сфере – по защите общественных интересов – раньше назывался общий надзор. Имеет большой опыт. Думаю, не случайно Генпрокурор доверил возглавлять прокуратуру Акмолинской области», - отметил заместитель Генерального Прокурора РК.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев также поздравил Майлыбаева с ответственным назначением.

«Рад приветствовать на благодатной акмолинской земле, с такой важной миссией. Сейчас время динамичное, время серьезных решений и вызовов. Роль прокуратуры в координации правоохранительных органов, ответственность нарастает. С этим высоким ответственным назначением, желаем успехов».

Добавим, что до назначения Айдос Майлыбаев работал в должности начальника департамента Генеральной прокуратуры.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Назначения,
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