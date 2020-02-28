Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Назначен прокурор Акмолинской области

    28 Февраля 2020, 12:28

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора РК на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры РК.

    Айдос Серикханович Майлыбаев родился в 1977 году в г. Алматы. Имеет высшее юридическое образование.

    Работал прокурором двух районов в Алматинской области. Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.

    До настоящего назначения работал начальником департамента Генеральной прокуратуры.

    За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014).

    фото: turaninfo.kz

    Автор:

    Акмолинская область Генпрокуратура Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков