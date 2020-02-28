Назначен прокурор Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора РК на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры РК.

Айдос Серикханович Майлыбаев родился в 1977 году в г. Алматы. Имеет высшее юридическое образование.

Работал прокурором двух районов в Алматинской области. Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До настоящего назначения работал начальником департамента Генеральной прокуратуры.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014).

фото: turaninfo.kz