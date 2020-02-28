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Назначен прокурор Акмолинской области
28 Февраля 2020 12:28
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора РК на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры РК.
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Айдос Серикханович Майлыбаев родился в 1977 году в г. Алматы. Имеет высшее юридическое образование.
Работал прокурором двух районов в Алматинской области. Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.
До настоящего назначения работал начальником департамента Генеральной прокуратуры.
За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014).
фото: turaninfo.kz
Ключевые слова: Акмолинская область, Генпрокуратура, Назначения,
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