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Назначен прокурор Акмолинской области

28 Февраля 2020 12:28
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Назначен прокурор Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора РК на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры РК.

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Айдос Серикханович Майлыбаев родился в 1977 году в г. Алматы. Имеет высшее юридическое образование.

Работал прокурором двух районов в Алматинской области. Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До настоящего назначения работал начальником департамента Генеральной прокуратуры.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014).


фото: turaninfo.kz
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Ключевые слова: Акмолинская область, Генпрокуратура, Назначения,
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