Назначен председатель суда Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил судейскому корпусу региона председателя суда Жетысуской области Ержана Кененбаева. Ранее он занимал должность судьи Алматинского городского суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

На встрече присутствовали аким области Бейбит Исабаев, первые руководители государственных и правоохранительных органов региона.

Говоря об Е.Кененбаеве, Н.Шарипов отметил его 15-летний судейский стаж и большой опыт работы юристом.

«Мы знаем Е.Кененбаева как квалифицированного криминалиста и компетентного судью», – подчеркнул спикер, отметив необходимость обеспечения качества правосудия.

В своей речи аким области Бейбит Исабаев обратил внимание на большую ответственность судей при отправлении правосудия, требующей высокой профессиональной квалификации.

В рамках рабочей поездки Н.Шарипов провел встречи с судьями облсуда, Талдыкорганского городского и специализированного межрайонного экономического судов. Он обратил их внимание на внесенные поправки в законы по вопросам противодействия коррупции, соблюдения норм судейской этики и развития электронного правосудия.

В завершение спикер поставил перед судейским корпусом региона ряд задач по реализации проектов Верховного Суда.

Ержан Абдракумович Кененбаев, 1964 года рождения, уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 2007 годы работал в органах прокуратуры г.Алматы и юристом в различных учреждениях. С 2007 по 2014 годы – судья Панфиловского районного суда Алматинской области. С 2014 года и до настоящего назначения – судья Алматинского городского суда.



Фото: sud.gov.kz

