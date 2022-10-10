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    Назначен председатель Ревизионной комиссии по Жамбылской области

    10 Октября 2022, 21:43

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Решением Жамбылского областного маслихата на должность председателя Ревизионной комиссии по Жамбылской области назначен Руслан Мелдебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного маслихата, Руслан Мелдебеков родился в 1983 году в городе Джамбуле (Таразе). Получил три высших образования - по специальности «стандартизация» в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати, по специальности «экономика» в институте «Тараз». Закончил магистратуру в Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «государственное и местное управление». В 2016 году получил квалификацию «Государственный аудитор» решением Национальной комиссии по сертификации.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности специалиста территориального управления департамента госсанэпиднадзора акимата Жамбылской области.

    С 2007 по 2009 год работал главным специалистом отдела попечения и оказания помощи детям департамента по защите прав детей Жамбылской области.

    С 2009 по 2011 год работал главным экспертом в Министерстве сельского хозяйства РК. С 2011 по 2019 год - главный государственный контролер и аудитор, заведующий сектором Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    В 2019 - 2020 году занимал должность заместителя директора департамента внутреннего аудита Министерства здравоохранения РК. С марта 2020 по октябрь 2022 года – директор департамента внутреннего аудита Министерства здравоохранения РК.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Назначения Маслихат
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