Назначен председатель Ревизионной комиссии по Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Решением Жамбылского областного маслихата на должность председателя Ревизионной комиссии по Жамбылской области назначен Руслан Мелдебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного маслихата, Руслан Мелдебеков родился в 1983 году в городе Джамбуле (Таразе). Получил три высших образования - по специальности «стандартизация» в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати, по специальности «экономика» в институте «Тараз». Закончил магистратуру в Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «государственное и местное управление». В 2016 году получил квалификацию «Государственный аудитор» решением Национальной комиссии по сертификации.

Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности специалиста территориального управления департамента госсанэпиднадзора акимата Жамбылской области.

С 2007 по 2009 год работал главным специалистом отдела попечения и оказания помощи детям департамента по защите прав детей Жамбылской области.

С 2009 по 2011 год работал главным экспертом в Министерстве сельского хозяйства РК. С 2011 по 2019 год - главный государственный контролер и аудитор, заведующий сектором Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2019 - 2020 году занимал должность заместителя директора департамента внутреннего аудита Министерства здравоохранения РК. С марта 2020 по октябрь 2022 года – директор департамента внутреннего аудита Министерства здравоохранения РК.