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    Назначен председатель правления национального центра повышения квалификации «Өрлеу»

    12 Мая 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев представил коллективу нового председателя правления АО НЦПК «Өрлеу». Им избран Еламан Айбульдинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Еламан Айбульдинов окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова в 2008 году по специальности «Химия», по этой же специальности имеет степень доктора (PhD) философии.

    Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве старшего научного сотрудника научно-исследовательского института биоорганической химии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. В разные годы работал экспертом Национального научно-технологического холдинга «Парасат», проректором по науке, инновационным технологиям и внешним связям Казахского университета технологии и бизнеса, директором научно-исследовательского института новых химических технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, проректором по науке и международным связям Атырауского университета им. Х.Досмухамедова.

    С 2015 года является членом-корреспондентом Казахстанской национальной академии естественных наук. С 2021 года - председатель Совета молодых ученых при Министерстве науки и высшего образования РК. Член национального совета по науке и технологии при Президенте Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Назначения Минпросвещения РК
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