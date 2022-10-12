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    10:18, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра торговли и интеграции РК Еликбаев Куаныш Нурланович назначен на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.

    Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет Международного Бизнеса, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети.

    С 2006 по 2007 годы работал в частных компаниях.

    В 2009-2012 гг. трудился ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента технического регулирования в АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности» («Информационно-аналитический центр нефти и газа»).

    В 2012-2014 гг. работал консультантом отдела разработки технических регламентов, советником отдела методологии департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (г. Москва).

    В 2015-2016 гг. — и.о. главного эксперта, главный эксперт, руководитель Управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.

    В 2016 году работал заместителем генерального директора в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.

    В 2017-2021 гг. — заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (г. Москва).

    С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

    Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобожден от должности согласно поданному заявлению.


    Фото: t.me/KZgovernment




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