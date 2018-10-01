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Назначен председатель Комитета госимущества и приватизации МФ РК
17 Октября 2018 17:15 344
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначен председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, передает пресс-служба Министерства финансов РК.
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Председатель комитета стал Бакытбек Ташенев, 1977 года рождения, ранее работавший председателем правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны.
Бакытбек Ташенев - уроженец Алматы, окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности - инженер-экономист и юрист.
Работал на различных должностях в Министерстве финансов и Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
С 2013 года возглавлял АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны.
Ключевые слова: Назначения, Минфин РК,
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