Назначен председатель Комитета госимущества и приватизации МФ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначен председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, передает пресс-служба Министерства финансов РК.

Председатель комитета стал Бакытбек Ташенев, 1977 года рождения, ранее работавший председателем правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны.



Бакытбек Ташенев - уроженец Алматы, окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности - инженер-экономист и юрист.



Работал на различных должностях в Министерстве финансов и Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.



С 2013 года возглавлял АО «Компания по реабилитации и управлению активами» Астаны.