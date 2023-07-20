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    Назначен председатель Атырауского областного суда

    20 Июля 2023, 17:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов представил судейскому корпусу Атырауской области нового председателя областного суда. Им стал Мухтар Парменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя Мухтара Парменова, Абдрашид Жукенов выразил уверенность в том, что он использует свой профессионализм и судейский опыт для обеспечения качественного отправления правосудия, верховенства закона и повышения доверия граждан к суду.

    Мухтар Парменов родился в 1967 году в г. Арысь.

    В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени С.Кирова.

    1991-1993 гг. – старший помощник транспортного прокурора Шу.

    1993-1994 гг. – советник по гражданским делам суда ЮКО.

    1994-1996 гг. – народный судья Енбекшинского народного суда г.Шымкент.

    1996-1997 гг. – судья суда г. Шымкент.

    1997-1998 гг. – судья Енбекшинского суда г. Шымкент.

    1998-2005 гг. – судья суда г. Шымкент.

    2005-2009 гг. – председатель Туркестанского горсуда.

    2009-2010 гг. – судья Абайского райсуда г. Шымкент.

    2010-2018 гг. – судья Южно-Казахстанского облсуда, суда г. Шымкен.

    С 2018 года до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам суда г. Шымкент.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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