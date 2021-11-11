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    Назначен посол Казахстана в Алжире и Тунисе

    11 Ноября 2021, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Каирбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лама Шариф Кайрат Каирбекулы, дата рождения: 01.01.1962, место рождения: КазССР; Павлодарская область; г. Иртышск.

    Образование: Павлодарское педагогическое училище им. В.В. Воровского (1981); Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1990);

    Первый секретарь 1-го класса (2004)

    Трудовой стаж:

    · Переводчик арабского языка в Йемене (1986-1989);

    · Редактор зарубежной редакции издательства «Рауан» (1990-1991);

    · Преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета (1991-1993);

    · Третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993);

    · Третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Египте (1993-1996);

    · Второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1998);

    · Первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Египте (1998-2002);

    · Начальник отдела, начальник управления, заместитель Директора департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2004);

    · Главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, генеральный консул Республики Казахстан в ОАЭ (04.2004-24.07.2006);

    · Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия (с 24.07.2006);

    · Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт по совместительству (с 17.05.2007);

    · Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман по совместительству (с 01.2008);

    · Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству (03.2009-06.2011);

    · Председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (06.2011-10.2013);

    · Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (10.2013-02.2019);

    · Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2019-09.2020);

    · Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет (с 09.2020)


    Фото: astanatimes.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Президент Казахстана Акорда Назначения
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