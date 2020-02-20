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    Назначен первый заместитель прокурора Жамбылской области

    20 Февраля 2020, 15:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 февраля первым заместителем прокурора Жамбылской области назначен старший советник юстиции Канат Мамаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру области.

    Канат Мамаев родился в 1974 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение».

    Службу в органах прокуратуры начал с 1996 года.

    Ранее занимал должности прокурора Сарыагашского района ЮКО, Алатауского, Алмалинского, Медеуского районов г. Алматы, заместителя прокурора Алматы и Костанайской области.

    С сентября 2019 года - первый заместитель прокурора Акмолинской области.

    Стаж службы в органах прокуратуры - более 23 лет.

    Автор:

    Жамбылская область Генпрокуратура Назначения
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