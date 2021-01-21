Назначен первый заместитель председателя столичного филиала партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по представлению столичного бюро политсовета Даулет Карибек назначен первым заместителем председателя филиала партии в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

С 2009 по 2010 годы работал первым заместителем Председателя МК «Jas Otan» столичного района «Алматы».

В 2012 занимал должность инспектора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

С 2012 по 2019 годы работал на различных руководящих должностях на городском и центральном уровнях молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan».





С января 2020 года занимал должность руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан».

Даулет Карибек опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меритократии по партийной линии, состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.



