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    Назначен первый заместитель председателя столичного филиала партии Nur Otan

    21 Января 2021, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по представлению столичного бюро политсовета Даулет Карибек назначен первым заместителем председателя филиала партии в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

    С 2009 по 2010 годы работал первым заместителем Председателя МК «Jas Otan» столичного района «Алматы».

    В 2012 занимал должность инспектора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

    С 2012 по 2019 годы работал на различных руководящих должностях на городском и центральном уровнях молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan».


    С января 2020 года занимал должность руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан».

    Даулет Карибек опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меритократии по партийной линии, состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Нур Отан Назначения Политические партии
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