Назначен первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Назначен первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель алматинского городского филиала партии, аким города Бакытжан Сагинтаев представил членам Бюро первого заместителя председателя городского филиала партии «Nur Otan». Им стал 33-летний Меиржан Отыншиев.

Меиржан Отыншиев с марта 2019 года занимал должность заместителя руководителя Управления жилищной политики Алматы. Является выпускником КазНУ им. аль-Фараби, Карагандинского экономического университета «Казпотребсоюза» и Академии госуправления при Президенте Республики Казахстан.

Члены Бюро единогласно поддержали предложенную кандидатуру, напомнив о необходимости четкого контроля за реализацией партийных проектов и инициатив. Также среди задач – исполнение предвыборной программы алматинского городского филиала партии, продолжение конструктивного диалога с неправительственными организациями и лидерами общественного мнения.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил благодарность за работу Станиславу Канкурову, избранному секретарем маслихата города.

Напомним, на сегодняшний день алматинский городской филиал партии «Nur Otan» насчитывает в своих рядах 59 тысяч членов, которые объединены в 672 первичные партийные организации и представлены во всех восьми районах мегаполиса.



