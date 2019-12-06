Назначен первый заместитель председателя актюбинского областного филиала партии Nur Otan

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким области Ондасын Уразалин представил членам Политбюро первого заместителя председателя областного филиала партии Nur Otan - им стал 39-летний Ербол Данагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Он был назначен по представлению регионального Бюро Политсовета и согласно приказу первого заместителя партии Nur Otan Бауыржана Байбека.

Глава региона пожелал ему успехов в новом статусе и поблагодарил за работу Даригу Исмагамбетову, ранее занимавшую данную должность.

39-летний Ербол Данагулов окончил АГУ имени Кудайбергена Жубанова по специальности «экономист-бухгалтер», Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела экономики Шалкарского района.

В разные годы занимал должности главного специалиста отдела социальной сферы и культурного развития аппарата акима Шалкарского района, заведующего отделом сбора и обработки информации аппарата акима Шалкарского района, акима Жанаконысского сельского округа, заместителя акима города Шалкар Шалкарского района, акима города Шалкар, заместителя акима Мугалжарского района, акима Шалкарского района, акима Мугалжарского района.

До назначения руководил управлением координации занятости и социальных программ Актюбинской области.