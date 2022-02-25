Назначен первый заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка

Абдрахманов Нурлан Алмасович родился 21 января 1977 года в Алматинской обл., поселке Рудничный.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Прошел обучение в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по программе Executive Management.

Абдрахманов Н.А. начал свою карьеру в Национальном Банке Республики Казахстан в качестве ведущего экономиста отдела инспектирования управления банковского надзора №2 Департамента банковского надзора в 1998 году.

В период с 1998 по 2003 гг. занимал разные должности, начиная от ведущего экономиста до начальника отдела.

С 2004 по 2011 гг. работал в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Затем с 2011 по 2018 гг. занимал руководящие должности в Национальном Банке Республики Казахстан.

С августа 2018 г. по май 2019 г. работал в должности Председателя АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

С мая 2019 по декабрь 2019 года занимал должность директора Департамента платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан.