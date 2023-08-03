Назначен первый замакима Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил активу области своего первого заместителя. По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность первого заместителя акима области назначен Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Зулфухар Жолдасов 1976 года рождения, образование высшее. Окончил Казахский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Карагандинский государственный технический университет по специальности «экология».

Трудовую деятельность начал в сфере прокуратуры. Также занимал руководящие должности в министерствах охраны окружающей среды, энергетики, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. До этого работал инспектором отдела развития регионов в Аппарате Правительства Республики Казахстан.

Зулфухар Жолдасов в качестве первого заместителя будет курировать работу управлений архитектуры и градостроительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты.

«Уверен, что у вас достаточно знаний и опыта в решении сложных, накопленных в данных сферах проблем. Во-первых, необходимо взять на личный контроль работы по реконструкции теплоэлектроцентрали №5 в городе Кентау. Также в области ведется строительство ряда объектов, особенно в областном центре - городе Туркестане, качество которых необходимо постоянно контролировать. Есть поручения Главы государства по качеству автомобильных дорог. Необходимо довести долю дорог в хорошем состоянии до 95 процентов. До конца 2025 года население должно быть обеспечено на 100 процентов качественной питьевой водой. У вас достаточно знаний и опыта для решения этих проблем. Жду от вас продуктивной работы. Удачи!» - сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность направить накопленные ранее знания и опыт на развитие области.