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    Назначен новый зампрокурора СКО

    23 Августа 2023, 13:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Приказом Генерального прокурора заместителем прокурора Северо-Казахстанской области назначили Александра Трикачева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, старший советник юстиции А.Трикачев до настоящего назначения с 2019 года возглавлял управление по надзору за исполнением приговоров прокуратуры области.

    Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры в 2000 году с должности прокурора отдела прокуратуры области.

    В период с 2007 по 2019 годы работал прокурором района им. Г.Мусрепова, М.Жумабаева и города Петропавловска.

    За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью «Жауынгеррлік ерлігі үшін» и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения Прокуратура
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